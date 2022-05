Repubblica – Inter, Vidal ai saluti. Perisic, la situazione. Zhang e le voci di un cambio…

Il quotidiano fa il punto sul futuro dell'esterno croato e non solo

Da giorni in casa Inter tiene banco il futuro di Ivan Perisic. L'offerta presentata dal club nerazzurro al croato è ormai nota: biennale da 4,5 milioni a stagione. Al momento non c'è nessuna intenzione di alzare l'offerta e in questa complicata trattativa si è inserita la Juve pronta a soddisfare le richieste di Ivan. La Repubblica fa il punto sul futuro dell'esterno e non solo. "I dirigenti di via della Liberazione faranno un ultimo tentativo di trattenerlo, ma non mettendo sul piatto i 6 milioni netti l'anno fino almeno al 2024 che l'entourage del giocatore vorrebbe. Il sostituto è già in casa, Robin Gosens. Per il croato vice campione del mondo i possibili approdi non mancano. Piace in Premier League come in Bundesliga, dove ha vinto la Champions col Bayern, e si è aperta la pista juventina, che a Milano ovviamente viene vista con paura. Con sollievo, invece, il tifo interista ha accolto l'ennesimo indizio social del trasferimento di Arturo Vidal al Flamengo. La partenza del costoso centrocampista cileno libererebbe spazio per nuovi ingaggi".