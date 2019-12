Mercato Inter, Vidal vuole tornare in Italia per diversi motivi. Ci sono buone ragioni per…

Non lo avrà a disposizione nell’immediato, ma Antonio Conte spera di riabbracciare Arturo Vidal in questa finestra di mercato. Come sottolinea il Corriere dello Sport, non ci sono troppe speranze di vedere il cileno nella super sfida con l’Atalanta. “Ma Re Arturo vuole fortemente tornare agli ordini di Antonio Conte e il Barça, nonostante mille contingenze negative, mantiene aperto uno spiraglio per la trattativa. A Milano, pertanto, ci sono buone ragioni per continuare a sperare. Se non per l’immediato, almeno per il prossimo futuro.

MOTIVAZIONI – “Il diretto interessato, atteso giovedì nella cittadella sportiva di Sant Joan Despì, insieme agli altri sudamericani Messi e Luis Suarez, da quel che si dice in città smania dalla voglia di tornare in Italia per diversi motivi. Innanzitutto per le parole rassicuranti ricevute dal vecchio mentore Antonio Conte, che gli avrebbe garantito un ruolo da protagonista nel nuovo progetto. Il discorso di Ernesto Valverde, che gli ribadisce ad ogni piè sospinto di considerarlo un giocatore importantissimo, pur senza concedergli una maglia da titolare, infatti, pare averlo stufato. Poi, non sono da trascurare il discorso economico e la durata dell’eventuale nuovo contratto: si parla di 5 milioni a stagione di qui al 30 giugno del 2022. Cifre analoghe a quelle corrisposte attualmente dal Barça, ma con un anno in più assicurato. Niente male, per un calciatore che il prossimo 22 maggio compirà 33 anni”.

(Corriere dello Sport)