Inter-Vidal, la soluzione più facile da trovare. E non si esclude questa possibilità

Oggi il cileno torna a Milano, ma il suo futuro appare sempre più lontano dall'Inter

Tra i giocatori che oggi torneranno a Milano c'è anche Arturo Vidal. Sul centrocampista nerazzurro, reduce da una stagione da dimenticare dal punto di vista personale, è sempre forte la sensazione che possa lasciare l'Inter già in questa sessione di mercato. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il cileno ha ancora un anno di contratto a 6,5 milioni netti più bonus, "troppi per il nuovo corso Inter, che dovrà essere necessariamente di riduzione dei costi e prevede un taglio radicale al tetto ingaggi, come da richiesta del presidente Zhang. Insomma, tutti elementi che porterebbero dritti alla separazione, in condizioni normali".