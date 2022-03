Inter, c’è l’alternativa a centrocampo: virata su Veretout, la Roma fa il prezzo

Frattesi rimane ancora il preferito della dirigenza nerazzurra, ma prende corpo la candidatura del francese

Fabio Alampi

Il deciso e improvviso inserimento della Juventus nella corsa a Davide Frattesi potrebbe cambiare i piani di mercato dell'Inter: il centrocampista del Sassuolo è da tempo il principale obiettivo della dirigenza nerazzurra per quanto riguarda il reparto mediano, ma nel caso in cui non si riuscisse a concludere serve farsi trovare pronti con alternative di livello. A tal proposito, secondo Tuttosport, i vertici interisti hanno già individuato il nome giusto: è quello di Jordan Veretout, elemento non più centrale della Roma dopo l'arrivo nella capitale di Josè Mourinho.

Prima alternativa

"L'inserimento prepotente della Juve su Davide Frattesi (Cherubini, ds bianconero, ha chiesto informazioni sia al Sassuolo, sia all'entourage del centrocampista), ha costretto l'Inter a virare su Jordan Veretout. Non è una resa, quella dell'Inter - che per prima si è mossa su Frattesi - ma una contromossa che evidenzia quanto sia importante nei piani del club trovare un centrocampista che possa garantire duttilità e affidabilità. E Veretout, proprio come Frattesi, può disimpegnarsi come mezzala e, all'occorrenza, mettere i panni del vice Brozovic, ruolo attualmente scoperto in rosa".

La posizione della Roma

"Veretout, in tal senso, è un'occasione: è in uscita dalla Roma perché José Mourinho vuole rinfrescare il centrocampo e perché ha rifiutato la proposta di prolungare il contratto in scadenza nel 2024 anche per pretese economiche troppo alte per i parametri giallorossi. La Roma però vuole monetizzare dalla cessione del francese e valuta il cartellino tra i 15 e i 20 milioni, molti più rispetto agli otto messi sul piatto dal Marsiglia, il primo club che si è fatto sotto per il giocatore. Per l'Inter l'obiettivo primario resta Frattesi però, come sottolineato, ha aperto il file legato a Veretout".