UFFICIALE – Calendario, l’Inter gioca ben 4 volte su Dazn: ecco dove vedere le partite

Il campionato di Serie A ripartirà sabato 20 giugno con l’anticipo Torino-Parma, alle 19.30. Alle 21.45, Verona-Cagliari. Il giorno dopo, tornerà in campo anche l’Inter di Antonio Conte (almeno in campionato). I nerazzurri affronteranno la Sampdoria nel recupero. Sono state diffuse anche le emittenti per le partite dell’Inter fino alla gara contro la Fiorentina del 22 luglio.

Ecco dove si potranno vedere le partite:

Inter-Sampdoria Domenica 21 giugno ore 21:45 (SKY)

Inter-Sassuolo Mercoledì 24 giugno ore 19:30 (DAZN)

Parma-Inter Domenica 28 giugno ore 21:30 (SKY)

Inter-Brescia Mercoledì 1 luglio ore 19:30 (DAZN)

Inter-Bologna Domenica 5 luglio ore 17:15 (DAZN)

Hellas Verona-Inter Giovedì 9 luglio ore 21:45 (SKY)

Inter-Torino Lunedì 13 luglio ore 21:45 (SKY)

Spal-Inter Giovedì 16 luglio ore 21:45 (DAZN)

Roma-Inter Domenica 19 luglio ore 21:45 (SKY)

Inter-Fiorentina Mercoledì 22 luglio ore 21:45 (SKY)