Inter, rivoluzione a sinistra: Young unica certezza, ora c’è un nome che balza in pole

L’Inter è pronta a rivoluzionare la propria batteria di esterni mancini. Se in questa stagione Antonio Conte ha potuto contare su Kwadwo Asamoah e Cristiano Biraghi, con l’aggiunta di Ashley Young a partire da gennaio, la situazione potrebbe cambiare completamente tra qualche mese.

Al momento l’unico sicuro di far parte della rosa nerazzurra anche l’anno prossimo è proprio l’ultimo arrivato. Young ha spazzato via tutti i dubbi legati alla sua età (compirà 35 anni a luglio), e la dirigenza interista ha deciso di premiarlo rinnovadogli il contratto per un’altra stagione.

Discorso diverso per Asamoah e Biraghi. Il ghanese, complici i tanti infortuni subiti, non è in grado di garantire contnuità di rendimento, e potrebbe essere ceduto per garantire una seppur limitata plusvalenza. Per quanto riguarda l’esterno cresciuto nel vivaio, la sua permanenza dipenderà da un eventuale riscatto dalla Fiorentina, difficile alle cifre stabilite la scorsa estate (circa 12 milioni di euro).

In entrata, il nome più caldo è quello di Emerson Palmieri. L’italo-brasiliano del Chelsea, sul quale c’è anche la Juventus, viene valutato circa 30 milioni di euro, e l’Inter già da tempo si è mossa con il suo entourage per capire i margini di una eventuale trattativa; sempre in casa Blues troviamo Marcos Alonso, il preferito di Antonio Conte, ma per il quale il club londinese ha sparato altissimo (40 milioni la richiesta).

In calo le quotazioni di Layvin Kurzawa, destinato ad accasarsi all’Arsenal, mentre sullo sfondo rimane la candidatura di Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte.