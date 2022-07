Mai più uno Zaniolo bis, l’Inter blinda i giovani. Casadei, ecco le condizioni per il Torino

L'Inter punta sui giovani e non vuole cederli e poi rimpiangere. Per questo in tutte le trattativa sta cercando di includere la recompra

Andrea Della Sala

L'Inter si tiene stretta i suoi giovani. Tra i giocatori della Primavera campioni d'Italia e i ragazzi in prestito, l'Inter sa di avere elementi importanti per il futuro. Per questo fatica a separarsene. La strategia del club è quella di mandarli in prestito a giocare, ma di mantenerne il controllo. L'Inter vuole assolutamente evitare un altro caso Zaniolo. Tra i giocatori maggiormente corteggiati c'è Casadei, protagonista con Chivu e ora nel mirino del Torino.

"La richiesta, tuttora valida, fatta al Torino è emblematica dei piani nerazzurri sui giovani: il cartellino per l’Inter vale 7 milioni ma i granata, se vorranno regalare il giocatore a Ivan Juric , dovranno sottostare alla “recompra” in favore dell’Inter. Con la stessa formula è già finito Sebastiano Esposito all’Anderlecht. L’accordo prevede infatti un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni per il club di Bruxelles e controriscatto a 11.5 milioni per l’Inter", spiega Tuttosport.

"Ieri in sede, come previsto, si è presentato Lorenzo Pirola per firmare il rinnovo fino al 2027, mossa propedeutica per trasferirsi alla Salernitana con la formula del prestito con diritto di riscatto (a 5 milioni) e controriscatto (8 milioni) per l’Inter Vanheusden è stato prestato in un club di prima fascia del campionato olandese (l’Az Alkmaar). Mulattieri è stato prestato al Frosinone, mentre per Martin Satriano è stato scelto l’Empoli dove, nell’ultimo torneo, ha fatto il definitivo salto di qualità Andrea Pinamonti.

Continuano le schermaglie con l’Atalanta ma, pure in questo caso, il club ha scelto di guadagnare qualche milione in meno per poter ottenere in cambio il diritto di contro-riscatto. L’altro tra i ragazzini terribili nerazzurri a essere ancora nel limbo è Lucien Agoumè che preferirebbe un campionato estero alla Cremonese dove invece lo vede il club", analizza il quotidiano.