Inter, Zhang ad Appiano: da Ginter ad Alvarez, atteso l’ok sul mercato. Brozovic…

Il programma del presidente dell'Inter Steven Zhang, rientrato a Milano dopo sette mesi, tra ritiro e mercato

Alessandro De Felice

Agenda fitta e subito tanti impegni in programma. Dopo sette mesi esatti, il presidente dell'InterSteven Zhang è tornato a Milano. Il numero uno nerazzurro sarà allo stadio domani sera in occasione della sfida contro la Lazio, ma già oggi farà un blitz ad Appiano Gentile. L'occasione migliore per stare vicino alla squadra e confrontarsi con Inzaghi.

Con Zhang in Italia, il management farà il punto sul mercato per spiegare la situazione al numero uno. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle mosse dei nerazzurri:

"Ieri Benitez, tecnico dell’Everton, ha di fatto ufficializzato l’addio di Digne. E mentre il Chelsea pare più indirizzato al rientro di Emerson, ecco che l’Inter resta una strada percorribile per il francese. Discorso simile per Bensebaini del Borussia Monchengladbach. Ma il discorso si allunga anche sul futuro: da Ginter a Luiz Felipe, diverse situazioni di mercato necessitano dell’ok della proprietà. Come pure per l’affondo su Julian Alvarez, attaccante del River: non è ancora andato in scena il vertice con l’agente Fernando Hidalgo, ma la pista resta calda".

Inoltre, nell'agenda del presidente ci sono il rinnovo contratto di Marcelo Brozovic, in scadenza a fine stagione, e ovviamente la Supercoppa Italiana contro la Juventus, in programma a San Siro mercoledì. Tanti appuntamenti per il presente e per il futuro dell'Inter.