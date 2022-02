Inter, Zhang ci mette la faccia: dettaglio importante nel comunicato su Marotta e i dirigenti

Steven Zhang ha scelto Beppe Marotta come leader dell'Inter. E oggi, a distanza di anni, lo conferma fino al 2025

Oggi, a distanza di mesi e dopo un'estate complicata, l'Inter è ancora in corsa per tutti i titoli in Italia. E oggi è arrivata la notizia più importante. Beppe Marotta e tutto il management dell'area sportiva in nerazzurro almeno fino al 2025.