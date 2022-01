Inter, ecco le prime mosse di Zhang. Incontro con due dei suoi uomini: sul tavolo…

Il presidente è tornato in Italia e lavorerà a stretto contatto con i dirigenti: oggi avrebbe avuto un colloquio con Ausilio e Baccin

Eva A. Provenzano

Il presidente dell'Inter, Steven Zhang, è tornato in Italia dopo diverso tempo e oggi è stato in sede al lavoro per affrontare le prime questioni sulla sua agenda. La Gazzetta dello Sport spiega che la sua giornata è iniziata molto presto ed è terminata attorno alle 18. Negli uffici di via della Liberazione Zhang avrebbe avuto un colloquio con il direttore sportivo Piero Ausilio e con il suo vice Baccin. Con loro avrebbe parlato di rinnovo contrattuale e di mercato.

"Probabile che l’incontro in sede sia servito per ribadire l’accordo già raggiunto “virtualmente” per il prolungamento di entrambi i vincoli fino al 2024 (a cui seguirà anche quello di Marotta), ma anche per fare il punto sugli obiettivi di mercato più urgenti", si legge sulla sito della rosea.

Sul tavolo "la possibilità di anticipare adesso un investimento programmato inizialmente per l’estate. L’ipotesi non è del tutto esclusa, ma allo stesso tempo l’input è quello di scandagliare ulteriormente il mercato per trovare una soluzione low cost", sostiene lo stesso quotidiano sportivo.

Atteso anche un altro confronto con l'ad Beppe Marotta che il presidente ha visto a cena dopo aver salutato Inzaghi e la squadra nella sua visita ad Appiano Gentile. Da capire se l'incontro con il dirigente si terrà prima o dopo la Supercoppa. Tra le prime mosse concrete di Zhang ci saranno quindi i rinnovi dei tre dirigenti e anche quello di Brozovic sul tavolo nerazzurro da diverso tempo.