Inter, tre ruggiti per zittire il Camp Nou: Barcellona piegato da un errore madornale

L'analisi di Fcinter1908.it dopo la grande prova dei nerazzurri a Barcellona che ipoteca il passaggio del turno

Daniele Vitiello

Proprio non se lo aspettavano. Già nell'ambiente nerazzurro, pur essendoci fiducia per il buon momento della squadra di Inzaghi, filtrava comunque un velo di realismo attorno alla complicatissima sfida di ieri. Ma a Barcellona erano tutti convinti che avrebbero fatto un sol boccone dell'Inter. Con la consapevolezza sfociata in presunzione, primo madornale errore di una serata finita molto male. Quasi da psicodramma, se non fosse per l'erroraccio nel finale di Asllani che ha caricato di rammarico il charter nerazzurro al ritorno, pur nella grande soddisfazione. Chi l'avrebbe mai detto.

Di sicuro non i tifosi di casa. Straordinari per l'affetto dimostrato alla loro squadra prima e durante la gara, gelati però per ben tre volte da qualcosa che mai avrebbero immaginato. Il silenzio assordante del Camp Nou è stata tripla iniezione di fiducia nel gruppo. Pur con un po' di rammarico, l'Inter torna a Milano con la consapevolezza di aver disputato una delle gare migliori degli ultimi anni e di aver compiuto un passo in avanti tremendamente importante. Di mentalità, prima che tecnico. Obiettivamente non era facile presentarsi con questo piglio in casa della capolista in Liga, nonché una tra le candidate ad arrivare fino in fondo.

Adesso però in Catalogna forse hanno le idee più chiare. Avrebbero dovuto preoccuparsi forse meno dell'aspetto cromatico sugli spalti e più di una possibile prova di forza dell'Inter. Hanno parlato tanto, troppo. In generale, ma ancor di più a proposito della fase difensiva nerazzurra che, paradossalmente, ha perso punti importanti in Serie A per lacune emerse nel reparto arretrato. Perché da queste parti Italia sembra faccia rima con 'catenaccio', parola di cui si è tremendamente abusato a margine del doppio confronto. Nessuno, Xavi in primis probabilmente, avrebbe immaginato un 'affronto' simile. Che invece è arrivato, ed è stato premiato: l'Inter ha ritrovato il piglio migliore. E il meglio deve ancora venire.