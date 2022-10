Fiorentina-Inter, probabili formazioni: Correa in vantaggio. Ma può esserci un altro cambio

"Per le scelte definitive, Inzaghi attenderà la rifinitura odierna, ma sta “accarezzando” un cambio in attacco, lanciando dall’inizio Correa al posto di Dzeko. Il bosniaco aveva finito molto affaticato la gara con la Salernitana. La settimana senza impegni gli è servita, ma per ritrovare brillantezza può fargli bene cominciare in panchina. Nel caso, poi, toccherà a lui la maglia da titolare contro il Viktoria Plzen. Tanto più che, anche in caso di convocazione, Lukaku avrà autonomia solo per alcuni minuti. L’altro possibile cambio è quello tra Darmian e Dumfries, sulla fascia destra. Mentre, in difesa, dovrebbe essere confermato Acerbi sul centrosinistra, visto che giovedì Bastoni non si è allenato per qualche linea di febbre: ieri è tornato in gruppo, ma non è al 100%. Handanovic, infine, sarà in panchina, ma ancora non disponibile, non avendo ancora smaltito la lussazione al mignolo della mano destra".