Inzaghi: “Inter reagisca, è campionato di sorprese. Alleno grandi uomini che…”

Simone Inzaghi, in conferenza stampa, analizza la sconfitta dell'Inter contro il Bologna. Una sconfitta pesantissima lungo la strada per lo scudetto.

Hai timore che la squadra possa risentirne come dopo il derby?

“La squadra deve reagire perché sappiamo che è una sconfitta pesante, non meritavamo di perdere perché sull’1-0 abbiamo avuto tante opportunità per raddoppiare e anche dopo il loro 1-1, potevamo segnare. Poi il loro gol ci ha tagliato le gambe”.

Questa sconfitta ricorda un po’ quella dell’Olimpico contro la Lazio, siete sembrati confusi. È questo il vostro difetto? Non siete maturi?

“La posta in palio stasera era maggiore, aspettavamo questo recupero e a Gosens, Vidal e Caicedo si sono aggiunti Basoni e Handanovic. La squadra ha fatto la partita che doveva fare, adesso ci sono teste basse ma bisogna rialzarle subito. Ci sono 12 punti disponibili e tutto può succedere”.

“Dopo una sconfitta del genere è difficile esserlo, ma so che ho giocatori fortissimi e uomini fortissimi, quindi so che giocheremo le prossime nel migliore dei modi. Fino a tre ore fa eravamo padroni del nostro destino e adesso non lo siamo più”.