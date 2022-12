Inter, Inzaghi: “Credo assolutamente allo scudetto. Napoli da record ma…”

Il tecnico dell'Inter non getta la spugna: "Pausa lunghissima una novità per tutti. Il cammino del Napoli ha amplificato i nostri errori"

Simone Inzaghi, intervistato da Sportmediaset, non molla. Il tecnico nerazzurro crede ancora fermamente nello scudetto. Il cammino nerazzurro si è complicato per il rendimento stratosferisco del Napoli ma lo scontro diretto del 4 gennaio può ancora rimescolare le carte della corsa al titolo.

"Se credo alla rimonta scudetto? Assolutamente sì. Il campionato è una novità per tutti, con questa pausa lunghissima. E' una novità per tutti. Il Napoli ha fatto finora qualcosa di straordinario, che ha amplificato gli errori delle altre squadre, a partire dall'Inter. Chiaramente l'anno scorso la classifica era più ravvicinata, eravamo tutte nel giro di tre punti".

"Adesso il distacco si è ampliato, il Napoli ha fatto qualcosa che non ha fatto nessuno in Europa. Vanno fatti i complimenti, noi sappiamo come le altre che quello che abbiamo fatto finora non basta", le parole di Inzaghi.