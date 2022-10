Inzaghi: “Col Barça gara decisiva. Dobbiamo essere determinati. Se firmo per il pari? Uno…”

Alla vigilia di Barcellona-Inter, Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del tecnico nerazzurro: "È decisiva ai fini del girone. Noi martedì abbiamo fatto una bellissima partita, ma sappiamo che domani si giocherà stadio. Dovremo essere determinati, aggressivi e fare una partita molto concentrata perché sappiamo il valore dell'avversario che è altissimo. All'andata abbiamo concesso poco, ho visto che l'arbitro e il Var della partita di San siro domani sono impiegati regolarmente, quindi credo che siano stati giudicati dall'Uefa in maniera positiva. Firmo per il pari? Alla vigilia uno potrebbe firmare o non firmare, uno le partite deve sempre giocarle".