Inzaghi: “Inter di personalità, bravissimi. Bastoni? Speriamo bene. E su Perisic…”

Matteo Pifferi

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, Simone Inzaghi ha commentato così la vittoria contro la Roma in Coppa Italia:

"I ragazzi sono stati bravissimi, non era una partita semplice. La Roma è una squadra di qualità con ottima rosa, abbiamo tenuto benissimo il campo meritando questa semifinale venendo dopo la battuta d'arresto contro il Milan. Ho fatto i complimenti alla squadra perché non era facile fare una partita così dopo due giorni e mezzo dopo il derby".

Brutta tegola l'infortunio di Bastoni

"Purtroppo è caduto male, ora i medici faranno gli esami e speriamo di non perderlo per troppo tempo. Per noi è un giocatore importante".

Evitare i cali

"Comandare la partita non è semplice. Lo stiamo facendo quasi sempre, bisogna mettere in conto che ci sono gli avversari che si chiamano Roma, Milan, Napoli e Liverpool. Ci sono momenti in cui la squadra deve sapere soffrire, stasera abbiamo sofferto poco ma l'abbiamo fatto insieme e abbiamo tenuto la porta inviolata".

Perisic indispensabile

"Da inizio anno sta avendo livelli altissimi, sono contento così come lo sono i compagni. L'Inter è prima in classifica, ha superato il turno in Champions, ha vinto la Supercoppa ed è in semifinale di Coppa Italia. Abbiamo avversari forti contro di noi e un cammino difficile, volevamo la semifinale con tutte le forze e l'abbiamo ottenuta".