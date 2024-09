Inzaghi: “I ragazzi sono stati bravissimi. Potevamo far male. Darmian mi ha detto…”

Inizia con un buon pareggio la Champions League dell'Inter . I nerazzurri, protagonisti di un'ottima gara, escono dal campo del City con un punto. Al termine della gara Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Prime Video: "Ho fatto i complimenti ai ragazzi, sono stati bravissimi, insieme hanno lavorato bene. Potevamo far male, soprattutto nel primo tempo, nel secondo tempo abbiamo sofferto qualcosa. Il City, a 3 giorni dal derby, era difficile ma il calendario è questo e ci dobbiamo adeguare. Gli ultimi 30 metri bisogna preparare ancora meglio, bisogna avere tecnica. Noi siamo tecnici, lavoriamo tanto sulla rifinitura e siamo stati il migliore attacco. Lavoreremo ancora di più".

"Contro City e Real hai sempre l'impressione di potergli fare gol ma poi è sempre difficile. Rimane nella testa l'occasione di Taremi che poteva andare in porta e quella di Darmian ma Matteo ha detto che Barella gli ha chiamato la palla ed è stato bravo il loro difensore. Peccato perché volevo vincere visto che non perdono in casa dal 2018. "