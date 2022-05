Inzaghi in conferenza: “Cagliari ha trovato una grandissima Inter, la squadra ci crede”

I tre punti conquistati a Cagliari tengono l'Inter aggrappato al sogno scudetto. Le parole del mister in conferenza stampa

Simone Inzaghi ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. L'Inter conquista 3 punti e mette pressione al Milan: il verdetto finale è atteso tra sette giorni. Le parole del tecnico nerazzurro dopo i tre punti conquistati a Cagliari: "La squadra ci crede, è già successo molte volte nel calcio. E' successo anche a me di essere con due punti in ritardo. Prepareremo nel migliore dei modi l'ultima gara, sapendo che mercoledì abbiamo festeggiato una bellissima Coppa. In due giorni i ragazzi sono stati bravissimi ad organizzare una partita seria. Nulla era scontato qui a Cagliari ma ho una grandissima squadra di professionisti seri.

Risultato Milan? C'era già successo due settimane fa a Udine. Eravamo nello spogliatoio e giocava l'altra squadra. Ho detto di non guardare e pensare a noi. Era importante fare la nostra partita. L'ultima di campionato sarà aperta per lo scudetto, per la retrocessione e per l'Europa. Un campionato molto emozionante. Ho visto bene il Cagliari in campo, però ha trovato una grandissima Inter. Abbiamo fatto tre gol e preso tre pali. Ma loro non hanno mai mollato. una squadra che ha dato tutti sul campo, si sta giocando la salvezza. Ha trovata una grande Inter che voleva vincere per tenere aperto tutto fino alla fine della giornata. Perché ho tolto Barella per Gagliardini? Amministrazione. Ho fatto i cambi che pensavo in quel momento. Barella aveva fatto 120 minuti mercoledì, volevo cambiare una mezz'ala e inserire Gagliardini che sta molto bene. In quel momento mi sembrava più fresco Calhanoglu e ho optato per Barella".