Inzaghi: “Guida ci ha tolto la vittoria, ci lecchiamo le ferite. Espulsione? Normale che…”

Le parole del tecnico nerazzurro in conferenza stampa

Simone Inzaghi ha commentato in conferenza stampa il pareggio con la Juventus: "Normale che ci sia dispiacere per i nostri tifosi e per la squadra perché abbiamo fatto una grandissima gara. Potevamo prendere gol solo in quella situazione. Dovevamo prestare più attenzione. Guida ha richiamato e ci ha tolto una vittoria che senz'altro sarebbe stata meritata. Giocavamo contro la Juventus, stasera per la nostra classifica era importantissimo vincere. Gli episodi fanno la differenza, dovevamo stare più attenti. Guida poteva anche non richiamare: ci può stare come non ci può stare. Ci lecchiamo le ferite, ripartiamo da questa grande prestazione. Sono due punti che ci mancano in classifica. La squadra ha fatto una grande partita non dimentichiamoci che giocavamo contro la Juventus. 90 minuti come il primo tempo erano difficili da sostenere. La squadra avrebbe meritato ampiamente la vittoria, secondo me. Una squadra come la nostra, esperta, deve portarla a casa. Analizzeremo tutto perché in quel momento siamo in superiorità numerica su quella palla; dovevamo prestare più attenzione. Lautaro? Mi sono piaciuti i miei giocatori. Il calcio è fatto di episodi, davanti ad un meraviglioso pubblico come questo prendere un rigore... ci sta che io abbia avuto una brutta reazione. Era una partita importantissima, che non abbiamo vinto. Avremmo meritato di più".