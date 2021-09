Inzaghi: “Dopo il Real ho fatto i complimenti ai ragazzi ma ero molto arrabbiato per…”

Le parole del tecnico nerazzurro dopo la vittoria strabordante dell'Inter contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic

Grande reazione dell'Inter, dopo la delusione con il Real Madrid in Champions. I nerazzurri hanno battuto il Bologna per 6 a 1. Simone Inzaghi ha risposto in conferenza stampa alle domande dei giornalisti: "Penso che abbiamo fatto molto bene. Capita come stasera di fare 18 tiri e fare 5 gol e con il Real 19 e nessun gol. A volte bisogna non guardare esclusivamente il risultato. Ho analizzato la partita con il Real Madrid, ho fatto i complimenti alla squadra per come abbiamo tenuto il campo e ce la siamo giocata a viso aperto. Allo stesso tempo ero molto molto arrabbiato perché a quel punto quando non riesci a vincere con 19 tiri in porta non devi assolutamente perdere. Ma siamo stati bravi noi a mettercela alle spalle e a fare una grande partita stasera".