Inzaghi: “Non segnare da quattro partite fa notizia. Puntare su Lautaro? In attacco…”

Le parole del tecnico nerazzurro in conferenza stampa: poche le emozioni a San Siro, stasera

Poche le emozioni a San Siro, stasera. Simone Inzaghi ha commentato in conferenza stampa il pareggio contro il Milan: "Passo avanti? Non è stato un derby brillante come i primi due, ci si gioca una finale, entrambe le squadre erano un po' bloccate anche per il periodo. Avremmo voluto fare un gol perchè eravamo in trasferta. Pareggio cercato? Siamo partiti bene, abbiamo creato un paio di occasioni limpide, abbiamo sbagliato una palla in uscita e abbiamo concesso un'occasione ma alla fine il pareggio è giusto"