Inzaghi: “Torino, gioca Handanovic. Barella out? Ecco perché. Nessun segnale alla squadra”

Amara sconfitta per l'Inter contro il Bayern Monaco. Simone Inzaghi ha commentato con queste parole la prestazione della sua squadra: " Barella in panchina? É stata una scelta. Ho deciso di dargli un turno di riposo, inizialmente. Ha un problemino dall'inizio dell'anno. Lui è un generoso e vuole sempre giocare. Sull'1-0 lo stavo inserendo, poi abbiamo preso il 2-0. Ho aspettato un attimo e ho deciso di farlo riposare. Sabato credo che rientrerà".

Ribadire scelte anche in campionato? Nessun segnale. Sono l'allenatore e devo giornalmente fare tantissime scelte. Fra 48 ore poco più saremo in campo con il Torino. Bisogna fare delle scelte. Stasera ho deciso di far riposare de Vrij, Handanovic, Barella. Credo che sabato rientreranno.

Onana scelta definitva? Assolutamente no, dipende dalle singole partite. Sabato con il Torino giocherà Handanovic. Anche stasera come con il Real e il Liverpool avevo la sensazione di poter fare male, ma non siamo riusciti in queste gare nonostante avessimo sviluppato. Siamo stati precipitosi, l'ultima rifinitura l'abbiamo sbagliata. Secondo me sono state tre gare simili", ha dichiarato Inzaghi in conferenza.