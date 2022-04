Inzaghi in conferenza: “Gosens penalizzato dallo stato di forma di Perisic. Non parlo di…”

I nerazzurri portano a casa tre punti importantissimi e lanciano un messaggio forte alle dirette concorrenti

L'Inter chiude la pratica contro lo Spezia portandosi a casa tre meritatissimi punti. Simone Inzaghi ha analizzato la prestazione dei nerazzurri rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa: "Gosens? Sta andando molto bene. Ho valutato se farlo giocare e poi ho optato per Perisic. La partita è andata in una direzione. Robin è un giocatore a postissimo, si allena. Lo penalizza un po' lo stato di forma di Perisic. So che Robin ci tornerà molto utile in queste partite. Lautaro non dall'inizio? Ci sono partite ravvicinate, è entrato benissimo come anche Sanchez. E Dzeko e Correa hanno fatto bene. Sono soddisfatto di tutti gli attaccanti e dello stesso Caicedo, che sta lavorando molto bene. Con una squadra così non parlo di titolarissimi. Ci sarà bisogno di tutti, avevamo avuto tempo e abbiamo recuperato. Stamattina ho scelto la formazione con molta tranquillità".