Inzaghi in conferenza: “Pressione sul Milan? Per me campionato ancora aperto. Barella…”

Il tecnico nerazzurro ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa

L'Inter conquista tre punti importantissimi a Udine. Tre punti fondamentali per continuare ad essere vivi in campionato. Simone Inzaghi ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa: "Tutto può ancora succedere? Il campionato sta andando in quella direzione. Abbiamo fatto una grande gara di personalità e carattere. abbiamo iniziato la gara 5 punti in meno contro una quadra fisica forte come l'Udinese. Abbiamo meritato di vincere una partita importante. Sappiamo che siamo di rincorsa. Mancano ancora tre partite di campionato e una finale di Coppa Italia. Come sta Barella? Sembrerebbe una forte contusione, da quanto dicono i medici. Incrociamo le dita. Sappiamo Nicolò quanto sia importante per noi. Aspettiamo notizie, sembrerebbero alquanto confortanti. Pressione sul Milan? Bisogna vedere. Mancano tre partite e nove punti. Secondo me è ancora aperto. Questa volta giocheremo prima noi. Ho la fortuna di avere un gruppo meraviglioso che dall'8 luglio mi sta dando grandi soddisfazioni. Alternanza attaccanti? Li ho alternati tutto l'anno. Purtroppo solo in questo mese li ho avuti tutti a disposizione con anche Caicedo, che è rientrato. Devo cercare di alternarli e cercare le partite congeniali per ognuno di loro".