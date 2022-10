Inzaghi in conferenza: “Ci siamo innervositi, vittoria grandissimo segnale. Barella…”

Simone Inzaghi ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa dopo la vittoria in casa della Fiorentina.

“Sì, anche per il fatto di essere stati due volte rimontati. Oggi abbiamo avuto quel momento dopo il rigore in cui abbiamo risentito. Sul terzo gol dovevamo essere più bravi perché perdiamo il duello con Milenkovic e Jovic. La vittoria è un grandissimo segnale per tutti noi e me la porto dietro così come la gioia dei nostri tifosi che ci hanno seguito fino a qui”.