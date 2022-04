Inzaghi: “Partita molto intelligente dell’Inter, siamo contenti perché sappiamo…”

Le parole del tecnico nerazzurro in conferenza stampa

Le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa dopo la vittoria dei nerazzurri a Torino: "Penso che la squadra abbia fatto una partita molto intelligente. Siamo stati in partita bene. Primo tempo c'è quella traversa dove c'è fallo sul nostro portiere. Giocavamo contro l aJuventus, una squadra fortissima. Poi abbiamo avuto due-tre situazioni in cui potevamo fare un gol in più. Mancano ancora 8 partite lungo il cammino per tutti. Una serata importante, lo avevo detto alla vigilia. Era la partita che ci voleva in questo momento. I ragazzi sono stati molto bene in campo. La Juve aveva perso con noi in Supercoppa, siamo contenti perché sappiamo quanto i tifosi della curva ci tenessero a questa partita".