Frattesi e Asllani? Hanno fatto bene: la squadra ha fatto la gara che doveva fare. Volevamo la vittoria, forse l'avremmo anche meritata: complimenti al Monza, ha fatto una partita di spessore. Tridente? L'avevamo già fatto a Genova: si sono mossi bene. Era rimasto qui solo Correa, tutti si sono impegnati: per gli attaccanti non è facile fare partite con chi si difende così. Dimarco? Era affaticato ma avevo finito gli slot: aveva solo crampi ma non c'è nessun problema. Zielinski? E' una mezzala che è entrata bene: ci darà tanta qualità. Coi due attaccanti ha fatto il mediano, ma dopo il problemino di quest'estate è rientrato bene, mi ha soddisfatto. Lui regista? Sinceramente a me piace da mezzala, siamo coperti in quel ruolo".