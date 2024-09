Frattesi? Sappiamo che avremo tante partite ravvicinate, ma la regola non cambia: dovremo cercare di prepararne una alla volta. Ho fatto qualche cambio ma ho massima fiducia in tutti: sarebbero prontissimi tutti i 23. Perché i cambi? Ho cercato di vedere gli allenamenti: chi è rimasto qui ha lavorato meglio ma ho trovato giocatori in salute, davanti avevo tutti via tranne Correa. Ho dovuto fare delle scelte, Taremi e Lautaro hanno avuto viaggi lunghi: parto con questi due e vediamo cosa succederà".