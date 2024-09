Le formazioni della gara delle 20.45 con il tecnico nerazzurro che dà fiducia al centrocampista ex Sassuolo. In avanti ancora Thuram-Lautaro

Alle 20:45 allo U-Power Stadium l'Inter affronta il Monza nella quarta giornata della Serie A 2024-2025. La squadra di Inzaghi scenderà in campo per la prima volta indossando il Third Kit. Dopo tre giornate di campionato la squadra interista è terza in classifica dopo i pareggi di Juve e Torino (salite a 8 punti) e dopo la vittoria del Napoli di Conte che è primo con una gara in più a nove punti.