L’Inter ha svoltato, i 4 diktat di Inzaghi per provare a bloccare il Barcellona

Simone Inzaghi sogna l'impresa . Vincere a Barcellona permetterebbe all'Inter di avvicinarsi alla qualificazione agli ottavi, che diventerebbe aritmetica in caso di KO del Plzen contro il Bayern. Il tecnico piacentino ha le idee chiare, come riporta La Gazzetta dello Sport:

"Inzaghi ha in testa una replica di quanto visto a San Siro. Non negli uomini, ma nel modo di affrontare il match. L’Inter ha cambiato strada e si è visto anche contro il Sassuolo. Il diktat dell’allenatore ai suoi giocatori è quello di evitare di concedere spazi ad avversari rapidissimi. E allora baricentro basso è il primo comandamento. Il secondo, il palleggio non necessariamente offensivo, fatto anche nella propria metà campo, così da provare ad abbassare il ritmo di una pressione avversaria che sarà al contrario altissima. E poi, la terza legge della resistenza, sarà quella di verticalizzare il più velocemente possibile per “preoccupare” la squadra di Xavi e rendersi pericolosi. Infine, la quarta: attenzione alla fase iniziale del match, alla prima metà del primo tempo, passata la quale il livello di pressione potrebbe aumentare anche nella testa del Barcellona", chiosa il quotidiano.