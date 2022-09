Sky – Inter, dirigenza ad Appiano: discorso di Inzaghi alla squadra. Le mosse col Bayern

Inter al lavoro ad Appiano Gentile con vista sul prossimo impegno contro il Bayern Monaco. Mercoledì ci sarà l’esordio in Champions League a San Siro e Simone Inzaghi ha diretto una seduta mattutina, dopo aver parlato col gruppo in seguito al ko nel derby.

Come riportato dall’inviato di Sky Sport, alla Pinetina è presente tutta la dirigenza: da Marotta e Ausilio a Zanetti e Baccin, tutti vicini alla squadra e Simone Inzaghi. Proprio l’allenatore ha parlato con dirigenti e giocatori questa mattina, due giorni dopo la partita, come di consueto. Ha ribadito i concetti già anticipati nella conferenza post derby e prepara un cambio per il Bayern Monaco: è pronto Dzeko dal 1’ in attacco al posto di Correa. Presto poi troverà spazio anche Mkhitaryan dall’inizio nei nerazzurri, da capire se già in Champions o in campionato.