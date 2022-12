Inter, Inzaghi pensa al doppio bomber. Lukaku+Dzeko per scardinare la difesa del Napoli

Il belga ha saltato l'amichevole col Betis per allenarsi ma giocherà le prossime gare per essere pronto per il Napoli, Edin lo aspetta

Andrea Della Sala

Romelu Lukaku continua la sua corsa verso il rientro in campo. Il belga ha saltato l'amichevole col Betis per allenarsi ma giocherà le prossime gare per essere pronto per il Napoli.

"La profezia di Antonio Conte, o meglio la sua richiesta energica, stringente, pressante di tre anni e mezzo fa, potrebbe diventare realtà solo adesso. Romelu Lukaku più Edin Dzeko, insieme sulla stessa linea del fuoco. Un reparto pesante formato da due centravantoni, diversi per costituzione e caratteristiche, ma entrambi più alti del metro e 90. Con loro l’Inter potrebbe sprigionare una forza nuova, misteriosa e prorompente: anche se era il sogno del suo predecessore, pure a Simone Inzaghi la prospettiva intriga. È una delle due ipotesi su cui si lavora nel laboratorio della Pinetina in vista del crocevia scudetto del 4 gennaio contro il Napoli. E in attesa di vedere come recupererà il Tucu Correa e, soprattutto, in che condizione psico-fisica tornerà ad Appiano a fine anno il campione del Mondo Lautaro: avrà poche sedute sulle gambe e 10 giorni di festa sulle spalle, per questo non facile immaginarlo subito titolare a San Siro", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"L’avanzamento di Mkhitaryan alle spalle di una prima punta in un innovativo 3-5-1-1 continua a dare certezze, l’ultima delle quali è arrivata nell’amichevole di sabato a Siviglia contro il Betis. Nello stesso tempo, però, prende forza anche l’idea delle due punte extra large per un occupamento militare dell’area. Con un crossatore tagliente come Federico Dimarco a sinistra e con un esterno abituato a sfondare come Denzel Dumfries a destra, si potrebbe brindare spesso. Del resto, appena arrivato all’Inter, Conte lo disse a modo suo ai dirigenti: assieme a Lukaku, diamante ancora grezzo, voleva strappare alla Roma anche Dzeko, una certezza. Dopo lungo corteggiamento, l’affare non si concretizzò, anzi il bosniaco in quell’agosto 2019 firmò l’ultimo rinnovo in giallorosso".

"Il bosniaco ha il 9 sulla schiena ma è un 10 nella testa: va in contro alla palla, mentre il 99 belga è pronto a scattare in avanti. Inzaghi prende appunti e potrebbe fare le prime prove già giovedì a Reggio Calabria. Tanto il polivalente Micki è sempre lì, pronto a spostarsi qualche metro più in là", si legge su Gazzetta.