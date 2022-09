Milan-Inter, la probabile di Inzaghi. ”Ecco il partner di Lautaro. Un solo grande dubbio”

''Risveglio (muscolare) e ultime scelte (di formazione): è il programma di questa mattina di Simone Inzaghi, nel ritiro di Appiano''. Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alle ultime di formazione in ottica derby. Bastoni è recuperato, non ha più la febbre e viaggia verso una maglia da titolare con Skriniar e De Vrij in difesa. C'è un ballottaggio a sinistra, con Darmian, al momento, favorito su Gosens e Dimarco.