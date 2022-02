Inzaghi: “Delusi dal risultato, non dalla prestazione: è un momento un po’ così. Lautaro…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Simone Inzaghi ha parlato così dopo il pareggio senza reti tra Genoa e Inter

Matteo Pifferi

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Simone Inzaghi ha parlato così dopo il pareggio senza reti tra Genoa e Inter:

"E' normale che il risultato ci lascia l'amaro in bocca, potevamo approcciarla bene ma potevamo approcciarla meglio. Il Genoa è una squadra in salute, nei primi 20' ci ha creato qualche problema ma avremmo meritato di più, abbiamo tirato 20 volte come col Sassuolo ma è un momento un po' così. Siamo delusi dal risultato, la prestazione i ragazzi l'hanno fatta. Dobbiamo ritrovare la vittoria".

Perché l'attacco si è inceppato?

"Stasera il campo e l'avversario non erano semplici, abbiamo tirato 20 volte in porta, abbiamo preso una traversa. In altri momenti probabilmente sarebbe andata diversamente, dobbiamo fare di più".

Non vince nessuno lì davanti...

"Un dato strano, in questo momento di campionato ci può stare e si può sentire la stanchezza. Col Sassuolo abbiamo corso più del solito, bisognava correre meglio".

Pensi a un cambio modulo?

"Abbiamo provato a giocare meno perché il campo non era nelle migliori condizioni, abbiamo provato a giocare sulle seconde palle. E' un momento così, abbiamo tirato 14 angoli e concessi 0. Nelle prime di campionato, ogni 5 angoli facevamo un gol. È un momento così, lo stiamo analizzando con calma e torneremo presto alla vittoria".

Da questo momento, come si esce?

"Stiamo cercando di migliorare quotidianamente, abbiamo preparato il match in 4 giorni ma ci manca quel guizzo che prima trovavamo. Abbiamo cambiato uomini e strategie, in questo momento gira così ma dobbiamo essere più bravi. L'episodio non ci sta venendo incontro ma onore al Genoa, avremmo meritato un altro risultato. Dobbiamo fare di più e meglio, dispiace per i tifosi che ci hanno sempre sostenuto ma devono essere orgogliosi di quello che stiamo facendo. Dobbiamo lavorare sui particolari, gli episodi torneranno ad essere favorevoli".

Lautaro giocherà nel derby dall'1?

"Penso di sì, anche Skriniar ha giocato sempre e aveva bisogno di un turno di riposo. Ho cercato di alternare, non è uno in più o uno in meno a fare la differenza".