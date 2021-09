Inzaghi e i gol dai centrocampisti: la scuola Lazio una garanzia per l’Inter

La carriera del tecnico nerazzurro, da giocatore come da allenatore, è sempre stata accompagnata dagli inserimenti dei centrocampisti

Uno dei tratti distintivi del gioco di Simone Inzaghi è l'utilizzo costante in zona gol dei centrocampisti: un qualcosa che si è visto ai tempi della Lazio, con gente come Milinkovic-Savic e Luis Alberto spesso e volentieri presenti sul tabellino dei marcatori, e che si sta rivedendo anche all'Inter, con Calhanoglu e Vidal già in rete nelle prime due giornate di campionato. Concetti appresi e sviluppati già durante la sua carriera da calciatore, come scrive Tuttosport: "È sempre stata una costante della carriera di Simone Inzaghi alla Lazio, prima da giocatore e poi da allenatore. Le varie versioni della squadra biancoceleste, con Inzaghi prima in campo da centravanti e poi in panchina da tecnico, non potevano prescindere dalla presenza di un buon numero di ottimi centrocampisti votati all'inserimento".