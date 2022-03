Inzaghi: “Inter non inferiore al Liverpool. Rammarico per l’andata, ce la siamo giocata”

Il tecnico dell'Inter ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria dei nerazzurri ad Anfield che non basta per andare ai quarti

"Abbiamo fatto una grande gara in uno stadio difficilissimo contro una grande squadra. Rammarico per la partita d'andata, abbiamo perso 2-0 un risultato non giusto. Il Liverpool aveva subito il colpo, poi c'è stata l'espulsione. La squadra era in partita, stavo facendo qualche cambio, stavamo soffrendo il giusto, rimane il rammarico, portiamo via la vittoria. Passo avanti, questa squadra non faceva un ottavo da 11 anni, ce la siamo giocata contro una squadra fortissima, non siamo stati inferiori al Liverpool. Domenica abbiamo una partita complicata, dovremo valutare alcuni giocatori come De Vrij e Brozovic, speriamo recuperino in fretta perché sono due giocatori importantissimi. Spalletti e Pioli ci vedono favoriti? Io penso alla mia squadra, dobbiamo recuperare energie fisiche e mentali. Abbiamo fatto due ottime gare".