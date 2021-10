Inzaghi: “Solo con rigore potevano segnare. Arbitro aveva detto tutto ok e poi…”

Una beffa tremenda, che toglie ai suoi ragazzi una vittoria meritata. Il Simone Inzaghi che si presenta ai microfoni di DAZN

RIGORE CONTRO - "Il rigore contro? Era l'unico modo in cui potevamo prendere gol, non abbiamo concesso nulla alla Juventus. Non mi fa piacere buttare due punti così. L'arbitro è lì a due metri, dice che è tutto a posto e poi viene richiamato al VAR. Avremmo meritato di più, dispiace per i ragazzi e per i tifosi. Noi schiacciati dalla Juventus? Ho l'impressione opposta, non siamo mai andati in affanno. Dovevamo sicuramente prestare più attenzione. L'arbitro ha fatto cenno che non c'era nulla, il mio gesto di stizza non era bello da vedere ma c'era dispiacere".