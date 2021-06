Inter-Inzaghi, pranzo di mercato: c’è il primo nome sul taccuino. Con Zhang…

Prima giornata da allenatore dell'Inter per Simone Inzaghi

Prima giornata da allenatore dell'Inter per Simone Inzaghi. Arrivato in stazione Centrale poco dopo le 11, il nuovo tecnico nerazzurro è salito con i collaboratori su un van nero della società e da lì ha raggiunto Appiano Gentile verso mezzogiorno per visitare tutte le strutture del centro sportivo. Sul posto è stato raggiunto prima da Ausilio e poi da Beppe Marotta. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Inzaghi e il suo staff hanno preso visione delle strutture del Suning Training Center, e poi in sede, dove il gruppo ha concluso il pomeriggio e presumibilmente incontrato Steven Zhang. "Non è da escludere che una cena con il presidente suggelli la prima giornata interista di Inzaghi, che rientrerà a Roma domani mattina", si legge sul quotidiano.