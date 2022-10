Inzaghi: “La migliore Inter della stagione, puniti al primo episodio. Uscirne col lavoro”

"Dobbiamo fare di più, dobbiamo lavorare sul particolare, Handanovic non ha fatto una parata. Ci sono partite segnate ma forse non basta"

Starete in ritiro ad Appiano per preparare la sfida col Barcellona?

"Sarebbe uscito ugualmente, abbiamo problemi a centrocampo con l'infortunio di Brozovic, Gagliardini è venuto in panchina ma non era a disposizione, Calhanoglu si è allenato solo negli ultimi due giorni"

Non lo so, adesso mi rivedrò la partita. A parere mio, è stata la migliore partita delle prime 8 giornate ma dobbiamo lavorare di più sul particolare"

"I tifosi ci hanno sostenuto dall'inizio alla fine, per me non è un momento semplice. Ho avuto una grandissima risposta dalla squadra, dobbiamo lavorare di più sugli episodi. Siamo stati bravi a concedere un solo corner ma su una punizione laterale dubbia abbiamo preso gol".

"Le sconfitte non portano serenità, abbiamo analizzato la partita di Udine che non è stata all'altezza. Ho rivisto stasera la mia Inter, quella che ha vinto due trofei l'anno scorso, adesso col lavoro dobbiamo uscire da soli. La tranquillità arriva con vittorie e risultati, alla minima disattenzione paghiamo. Non va bene quello che stiamo facendo, io in primi che sono l'allenatore"