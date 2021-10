Inzaghi: “Mi diverto a vedere la mia Inter. Limitare ripartenze. Vidal…”

Il commento dell'allenatore nerazzurro al termine di Inter-Sheriff

Al termine di Inter-Sheriff, Simone Inzaghi ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport. Questa l'analisi del tecnico nerazzurro soddisfatto per i tre punti conquistati: "Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, sapevamo che loro venivano qui sulle ali dell'entusiasmo. Sapevamo che la partita sarebbe stata complicata, ma siamo stati squadra. Abbiamo creato tantissimo, secondo me possiamo migliorare ancora tanto. Tecnicamente dobbiamo capire quando è il momento di non sbagliare perché abbiamo preso qualche ripartenza pericolosa".

"Da allenatore dico che questa squadra è un piacere vederla, sfortunatamente ne abbiamo giocate poco in casa, con questo pubblico meraviglioso, siamo trascinati. Sappiamo che il nostro pubblico è un'arma in più, sappiamo che dobbiamo migliorare, ma da allenatore mi diverto a veder giocare la squadra. Stiamo recuperando, abbiamo ancora qualche giocatore ancora fuori, Correa non è ancora al 100%. Gagliardini è un altro giocatore importante che sta rientrando, aspettiamo tutti, giocando ogni tre giorni abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti".

"Quando troviamo squadre come queste, dobbiamo essere più puliti tecnicamente, la sensazione è che abbiamo concesso 4-5 ripartenze pericolose. Sappiamo che questo dobbiamo migliorarlo, i gol sono pochi per quello creato. Sicuramente abbiamo sviluppato un ottimo calcio, ma potevamo fare più gol. Il gol dello Sheriff? Devo rivederlo, però è il nostro capitano, come può sbagliare lui, possono sbagliare gli altri. Vidal? Arturo si allena con grande entusiasmo, vuole essere sempre disponibile. Lui e Sanchez nonostante gli ho detto di stare a casa domenica, hanno preferito esserci. Arturo con il lavoro si sta meritando spazio, è un valore aggiunto per questa squadra con l'entusiasmo di un ragazzino"

