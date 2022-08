Inzaghi: “KO che brucia. Se segna Dumfries parliamo d’altro. Gagliardini? Scelto perché…”

"Siamo qui a commentare una sconfitta che fa male e che brucia, è stata una partita equilibrata e combattuta, la Lazio è forte e ha qualità. Il gol di Luis Alberto ha rotto la partita, sull'1-1 abbiamo avuto l'occasione di Dumfries e dovevamo avere più cattiveria e determinazione. Sappiamo che queste partite si decidono con gli episodi e dovevamo far sì che gli episodi venissero dalla nostra parte".

"Aveva fatto due partite nel migliore dei modi, più che i cambi bisogna analizzare una sconfitta che fa male, sappiamo che dobbiamo fare di più in queste partite. La partita è stata fatta ma per portarla a casa bisogna fare di più"

"Sì, sapevamo cosa avrebbe fatto la Lazio. Secondo me abbiamo giocato bene, abbiamo limitato le ripartenze nel primo tempo ma abbiamo tenuto il campo, il problema è che sull'1-1 dovevamo fare qualcosa in più. L'episodio sull'1-1 sarebbe girato dalla nostra parte prima dell'eurogol di Luis Alberto".

Cosa non ha funzionato in difesa?

"Il primo gol non possiamo prenderlo, il secondo e il terzo sono stati due eurogol con due giocate individuali importanti. Una squadra come la nostra non può prendere il primo gol"