Inzaghi: “Lukaku nel 2023, dubbio Bastoni. Brozovic bene ma non dall’inizio. A Sacchi…”

La conferenza stampa di Simone Inzaghi in vista della delicata sfida contro la Juventus: match da non sbagliare

Matteo Pifferi

Juventus-Inter è un crocevia fondamentale per i nerazzurri: serve vincere per non perdere terreno dalle prime della classe, con la speranza di recuperare punti prima della pausa per il Mondiale. Ecco le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa prima della sfida con i bianconeri:

"Sappiamo la partita cosa rappresenta, il derby d'Italia è molto sentito dalla nostra tifoseria e dalla nostra società, la Juve è in salute come l'Inter, ne hanno vinte 4 delle ultime 5. Troveremo una squadra in ripresa, uno stadio caldo ma andremo lì per fare la nostra partita con grandissima concentrazione"

Chi perde è fuori dalla lotta scudetto?

"Domani sarà una partita molto importante, mancano comunque 25 partite alla fine. Ci sarà la sosta, poi si tornerà con più di un girone a disposizione, sappiamo l'importanza della gara di domani"

Chi è la favorita domani?

"Quest'anno abbiamo sofferto negli scontri diretti. L'ultimo con la Roma, avevamo dimostrato di essere in ripresa anche lì, abbiamo fatto scontri con Bayern e Barcellona con esiti diversi, la Juve è in salute ma anche noi. Abbiamo avuto percorsi diversi in Champions ma la rispettiamo e rispettiamo la forza di questa squadra, hanno qualità anche nei giovani, abbiamo un grandissimo rispetto ma non paura"

Ancora senza Lukaku: ci sono aggiornamenti?

"Senza Lukaku, senza D'Ambrosio, con Bastoni da valutare perché stanotte aveva la febbre. Oggi non si è allenato, vediamo se portarlo stasera o domani. Un allenatore vuole avere tutte le frecce ma sappiamo che giocando così tanto ci sono difficoltà ad avere tutti gli effettivi. Lukaku ha avuto quel risentimento alla cicatrice, la prossima settimana rifarà un esame, stavolta penso non possa recuperare per l'ultima partita. Dispiace per il ragazzo, purtroppo non lo possiamo usare. Lo aspetteremo dopo la sosta, ci può dare una grande mano"

Juve top difesa: come dovete attaccarla?

"Dovremo avere mobilità, hanno ottimi difensori, è la miglior difesa in Italia, dovremo essere bravi a fare un buon possesso palla, quando hanno riferimenti precisi, difendono bene di squadra"

Allegri dice Inter favorita per lo scudetto: come le valuta queste parole?

"Ognuno ha la sua opinione, il mio pensiero sulla Juve l'ho detto: ha una squadra 1, ha una squadra 2 molto forte, lancia giovani a ripetizione, ha la rosa più lunga della Serie A e ha giovani che stanno giocando molto bene, sono una grande risorsa"

L'Inter sta bene, è un rammarico la sosta?

"Osservazione giusta, la squadra sta bene. Mancano 3 partite da qua alla fine, abbiamo qualche problemino ricorrente da inizio anno con qualche giocatore importantissimo, l'augurio è di finire al meglio queste 3 partite e ripresentarsi a gennaio con tutti gli effettivi"

Troppi gol subiti in trasferta: come fa lo staff a gestire una cosa così strana?

"A Monaco ho visto tante cose positive, il Bayern con il City è la squadra più forte d'Europa, c'è stato negato un rigore, c'è stata l'occasione di Lautaro, sbloccandola magari sarebbe andata diversamente. Si è parlato poco di quella partita. I gol in trasferta? I dati li analizziamo, dobbiamo lavorare sui dettagli, la differenza è notevole, per una squadra come la nostra non deve esserci"

Domani gioca Brozovic?

"Giocatore importantissimo per noi, in questi due giorni, devo essere sincero, mi ha stupito per come ha lavorato. Non sono 60 giorni come Lukaku ma quasi 40, sono tanti ma in questi due giorni ha lavorato bene, non penso che parta dall'inizio ma vedremo come andrà la partita, per noi è un giocatore fondamentale, un'assenza di cui si è parlato poco fortunatamente perché i suoi compagni hanno fatto bene"

Come si evita l'eccesso di confidenza?

"Sappiamo che troviamo una squadra uscita dalla Champions ancora più avvelenata, ho stima per Allegri, ha vinto, riesce a tirare fuori il meglio dalle squadre, dovremo fare una grande gara, di corsa, di determinazione, dovremo avere tanta concentrazione e grande personalità, sarà un pubblico e un tifo caldo"

Domanda Fcinter1908.it - Sacchi ha criticato il modo di giocare dell'Inter contro il Bayern: si sente di dire qualcosa?

"Non rispondo. Rispondo per la partita di Monaco, ho avuto molte indicazioni, i giovani hanno giocato assieme ad altri che non giocavano come Gagliardini e Darmian, della partita di Monaco mi dispiace del risultato, non ha pesato perché siamo stati bravi ad aver ottenuto una qualificazione con una giornata d'anticipo ma mi sono portato via tante indicazioni positive"