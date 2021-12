Inter, Inzaghi supera il passato: Simone meglio di Conte. I numeri non mentono

Quattro mesi fa, l'Inter di Inzaghi iniziava il campionato fra mille perplessità e voci. Eppure Simone l'ha riportata in vetta

Quattro mesi fa, la sua Inter iniziava il campionato con lo scudetto cucito sul petto, sì, ma anche fra mille perplessità, derivate dalle partenze illustri dell'estate e dalle tante voci di smantellamento. Eppure Simone l'ha riportata lì, in vetta, a recitare il ruolo di favorita per il bis-tricolore. Non solo: lo ha fatto proponendo un gioco semplicemente spettacolare, migliorando addirittura i numeri già impressionanti di Antonio Conte. E, al di là di come andrà a finire, Inzaghi si è guadagnato estrema considerazione e grandissimo rispetto per il capolavoro che sta compiendo sulla panchina nerazzurra. Basta guardare i numeri, appunto, forniti da Sky: Inzaghi, al momento, è in vantaggio rispetto a Conte prendendo in considerazione entrambe le stagioni dell'ex ct a Milano. Nei tre parametri presi in considerazione (media punti in campionato e in Champions, media gol e media gol subiti) per ora non c'è storia. E tutti si augurano, ovviamente, che possa continuare così. Chi l'avrebbe mai detto, quattro mesi fa...