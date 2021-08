Inzaghi, il modulo e l’esempio perfetto: ecco cosa ha detto ai giocatori. È convinto…

Pochi mesi di lavoro ma la mano del nuovo tecnico nerazzurro si è già vista

È partita come meglio non poteva la nuova avventura di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter. Due vittorie nelle prime due partite di campionato e la mano del tecnico si vede già. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, l’allenatore ha saputo dove e quando svoltare.

"Una squadra che non ha più Hakimi e Lukaku non può pensare di replicare in tutto e per tutto il tipo di gioco della scorsa stagione. Ecco perché ha spiegato ai giocatori che sarebbe servito alzare il baricentro di squadra, anche a costo di rischiare qualcosa con la linea difensiva. E poi, un concetto caro e già emerso: libertà. Dalla metà campo in avanti c’è uno spazio di manovra per l’inventiva del singolo, per la capacità tecniche del singolo. Inzaghi è tremendamente convinto che nessun sistema di gioco debba ostacolare la giocata individuale".