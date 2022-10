Inzaghi: “Non ci sarò, espulsione immeritata. Vincere stasera per non giocarcela a Monaco”

Sappiamo l'importanza della gara di domani e sappiamo che affrontiamo una squadra che sta dominando il proprio campionato. Nella partita d'andata qualche problema ce l'ha creato. Dovremo fare massima attenzione, bisognerà tenere altissima la concentrazione. Purtroppo è capitata l'espulsione dell'andata, secondo me immeritata perché ho parlato con molta educazione. Probabilmente avrei meritato l'ammonizione perché sono uscito dall'area tecnica. Cambiano i giudizi nei nostri confronti, sappiamo che abbiamo fatto un certo tipo di percorso in Champions, però dobbiamo fare meglio già stasera. Non dobbiamo giocarci la qualificazione a Monaco, come successo lo scorso anno con lo Shakhthar dove poi saremmo dovuti andare a Madrid.