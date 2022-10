Inzaghi disegna la notte più bella da allenatore Inter. “Preparata alla perfezione”

"Non date retta ai trofei. Meglio ancora: non limitatevi a quelli. Perché è qui al Camp Nou che Simone Inzaghi disegna la sua notte più bella da allenatore dell’Inter. Il traguardo è parziale e non riempie la bacheca, ma questo 3-3 è un bicchiere che più pieno non si può". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alla prestazione dell'Inter al Camp Nou. "Mes que un partit, direbbero qui in Catalogna, più di una partita. Perché regala un match point per gli ottavi Champions. Ma soprattutto, riconsegna definitivamente l’Inter a se stessa e al suo allenatore. Rieccola, adesso sì, la squadra che la scorsa stagione aveva illuminato per lunghi tratti il suo cammino", prosegue poi il quotidiano.