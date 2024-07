E' ufficialmente cominciata ieri la stagione dell'Inter con la conferenza stampa di Beppe Marotta e Simone Inzaghi. E' proprio sul tecnico che si concentra oggi La Gazzetta dello Sport, che va ad interpretare così le sue parole: "Uno status nuovo di zecca, e non è l’unico. Inzaghi riparte come uomo da battere semplicemente perché nell’ultima Serie A ha battuto chiunque e perché lo scudetto che l’Inter esibisce sulla maglia ha un peso profondamente diverso da quello che i nerazzurri sfoggiavano nel 2021, quando Simone era appena sbarcato a Milano: allora c’era da difendere il titolo conquistato da Conte, quest’anno Lautaro e compagni dovranno confermarsi al vertice dopo esserci arrivati con Inzaghi alla guida. Sì, Simone non si è mai sentito a casa come questa estate.