È arrivato anche Taremi che ha svolto le visite mediche al Coni per ottenere l'idoneità sportiva. Attesa l'ufficialità. Altre operazioni riguardano Valentin Carboni, in trattativa col Marsiglia. Suo fratello Franco Carboni è passato ufficialmente al River. Col Venezia è stato trovato l'accordo per Tessman. Al club veneto andranno Stankovic e Oristanio a prescindere dalla trattativa per il calciatore. "L'Inter ad oggi consegna ad Inzaghi una squadra per il 90% fatta", ha sottolineato Marchetti sul mercato nerazzurro.