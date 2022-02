Inzaghi: “Orgoglioso della mia Inter. Spero sia grande punto di partenza”

Le parole del tecnico nerazzurro dopo l'immeritata sconfitta di questa sera con il Liverpool

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Amazon Prime dopo la gara di questa sera con il Liverpool. Ecco le sue considerazioni: "Sono contento e orgoglioso della squadra. Abbiamo fatto una grande gara, purtroppo nel nostro miglior momento non è arrivato il gol che avremmo meritato. Loro hanno fatto un gol incredibile alla prima mezza distrazione. L'ho detto ai ragazzi penso che il Liverpool sia tra le prime due squadre più forti d'Europa, deve essere di buon auspicio per tutto quello che deve venire. La mia Inter ha tenuto testa, avrebbe meritato di più, ma sappiamo che queste serate sono cose. Ci deve dare tantissima autostima perché abbiamo fatto una grandissima partita. E' difficile commentare un risultato così, ma andiamo avanti. Deve essere un grandissimo punto di partenza. Abbiamo fatto tantissime partite così da inizio anno, ma contro una squadra così forte non avevamo mai giocato".