Inter, Inzaghi: “Dispiace per i tifosi, Courtois decisivo. Fiducioso per la qualificazione”

Una caduta che fa male, malissimo. Che lascia una ferita aperta. Dopo una gara giocata quantomeno alla pari e con tante occasioni sciupate, l'Inter di Simone Inzaghi lascia San Siro con una sconfitta contro il Real Madrid per 0-1 che lascia l'amaro in bocca per quanto visto in campo. Simone Inzaghi, intervenuto ai microfoni di Prime Video, ha commentato così il match:

"Purtroppo dovevamo prestare più attenzione, mancava un minuto. C'è dispiace, dopo una prestazione del genere siamo qui a commentare una sconfitta. Non dimentichiamo che giocavamo contro il Real Madrid, lo abbiamo fatto con personalità e coraggio. Purtroppo, abbiamo trovato un portiere difficilmente superabile. Mi dispiace tantissimo per i tifosi e i dirigenti, certe squadre alla prima occasione ti puniscono. Ma, per come abbiamo giocato, sono fiducioso per il resto del girone e per la qualificazione. Di positivo c'è la prestazione, come abbiamo tenuto il campo. Senza certe parate di Courtois, il risultato sarebbe stato diverso".